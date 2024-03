Cesenatico, importuna gli avventori in una pizzeria





I militari, a seguito di richiesta del titolare di una pizzeria del litorale, sono intervenuti presso il suo locale dove un avventore, un 52 enne cesenate, in evidente stato di alterazione psico-fisica, continuava insistentemente ad importunare i commensali degli altri tavoli e i suo dipendenti. Alla vista delle divise, l’uomo, dopo essersi rifiutato di fornire i propri documenti di identità, ha ripetutamente proferito frasi oltraggiose nei confronti degli operatori, per poi aggredirli. Arrestato e stato condotto in caserma dov’è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Cesenatico.





Durante la fase del controllo è stato sottoposto a perquisizione personale all’esito della quale è stato rinvenuto, occultato nella tasca del giaccone, un coltello a serramanico che è stato sottoposto a sequestro. A seguito dell’aggressione subita, due carabinieri sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari presso il locale ospedale. Dopo la convalida dell’arresto, l’uomo è stato rimesso in libertà, in attesa della prossima udienza prevista per il corrente mese.

CESENATICO - I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cesenatico, unitamente ad una pattuglia della locale Stazione, hanno arrestato un uomo di 52 anni per resistenza, violenza, minaccia, lesioni aggravate ed oltraggio a P.U., rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale e porto di armi od oggetti atti ad offendere.