Tragedia a Pennapiedimonte: ritrovati senza vita i due vigili del fuoco dispersi nel fiume Avello

CHIETI - Sono stati purtroppo ritrovati privi di vita i corpi dei due vigili del fuoco del comando provinciale di Chieti, scivolati ieri sera in una forra del fiume Avello, nel territorio di Pennapiedimonte, in località Balzolo, durante un’escursione effettuata nel tempo libero insieme ad altri due colleghi.

Le operazioni di recupero sono state affidate alle squadre specializzate dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino e Speleologico. Due dei quattro escursionisti erano stati tratti in salvo nella serata di ieri e, fortunatamente, non sono in pericolo di vita.

Il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci ha espresso il suo cordoglio: “Esprimo la sincera vicinanza mia e della Protezione civile italiana alle famiglie dei due vigili del fuoco, e al Corpo nazionale, per la loro tragica scomparsa avvenuta in Abruzzo”.

Una tragedia che colpisce profondamente l’intero Corpo dei Vigili del Fuoco e lascia sgomenta la comunità abruzzese.