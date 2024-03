Caro-prezzi cacao, quasi 8 italiani su 10 non rinunciano all’Uovo di Pasqua

Photo credits: fonte ufficio stampa Community

L'aumento del costo del cacao registrato nelle ultime settimane, in aggiunta all'inflazione, sta mettendo a dura prova la spesa degli italiani in occasione della celebrazione della Pasqua. Nonostante questo, gli italiani non rinunceranno all'amore per il cioccolato. Secondo un'indagine dell'Osservatorio Shopping di DoveConviene, l'app che semplifica lo shopping facendo risparmiare tempo e denaro, 3 consumatori su 4 (il 75%) porteranno in tavola il tradizionale uovo di Pasqua, mentre 1 su 5 (21%) festeggerà con ovetti ripieni, praline e cioccolatini assortiti. Considerato però il repentino aumento dei prezzi, l'86% andrà in cerca di sconti e promozioni per contenere la spesa.