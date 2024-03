Buon compleanno Trap: 85 candeline per il leggendario allenatore

MILANO – Un gesto iconico e la vittoria di un campionato diventato leggendario. Giovanni Trapattoni con quel suo fischio iconico e con lo Scudetto dei record è entrato per sempre nel cuore di tutti i tifosi nerazzurri.

Il suo amore per il calcio è sempre stato puro e infinito: “Amo troppo il verde dei prati e il pallone. Ho fatto l'allenatore perché non mi immaginavo altrove". La passione e la dedizione per il suo lavoro gli hanno permesso di scrivere pagine straordinarie del calcio italiano, proprio come è stato lo Scudetto vinto nella stagione 1988/89. 34 partite, 26 vittorie, 2 sconfitte e 6 pareggi, con 67 gol fatti e 19 subiti. A fine campionato quella squadra ottenne 58 punti su 68 disponibili, trionfando con quattro giornate d'anticipo. Sulla panchina nerazzurra, dal 1986 al 1991, ha conquistato anche la Supercoppa Italiana 1989 e la Coppa Uefa 1990/91.

Da parte di FC Internazionale Milano e tutti i tifosi interisti, tantissimi auguri al “Trap” Giovanni Trapattoni che compie oggi 85 anni!





Grazie a Inter.it