Arrestato a Ravenna un uomo per stalking: molestava e inseguiva la sua ex compagna

RAVENNA - La Polizia di Stato di Ravenna ha arrestato un uomo italiano per il reato di stalking. L'uomo, dopo essere stato lasciato dalla sua compagna, la molestava e la inseguiva, rendendola impaurita e vulnerabile.L'uomo, ossessionato dalla ex compagna, la tormentava con continue chiamate e messaggi, pedinandola nei luoghi che frequentava abitualmente, come il lavoro e l'abitazione. La situazione è degenerata due giorni fa, quando l'uomo ha inseguito la donna in auto mentre lei stava rientrando a casa, tentando di farla accostare.La donna, terrorizzata, ha chiamato il 112 e la Polizia di Stato è intervenuta tempestivamente, intercettando l'uomo a poca distanza dall'appartamento della vittima. L'uomo è stato arrestato in flagranza per stalking e sottoposto agli arresti domiciliari.L'Autorità Giudiziaria ha convalidato l'arresto e disposto il divieto di avvicinamento alla persona offesa. L'uomo non potrà più contattare la ex compagna né avvicinarsi a lei, garantendo la sua sicurezza e tranquillità.Questo caso rappresenta un esempio emblematico di stalking, una grave forma di persecuzione che può avere conseguenze devastanti sulla vita delle vittime. La Polizia di Stato è impegnata a contrastare questo reato, invitando le donne che si trovano in situazioni simili a denunciare immediatamente, per ricevere l'aiuto e la protezione necessari.Se sei vittima di stalking, non esitare a chiedere aiuto. Puoi chiamare il numero di emergenza 112 oppure il numero anti-stalking 1522, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Le operatrici ti forniranno supporto e ti aiuteranno a trovare la soluzione più adatta per proteggerti.