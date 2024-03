Arrestato a Ragusa un uomo per maltrattamenti in famiglia

RAGUSA - Un uomo di 48 anni è stato arrestato a Ragusa per maltrattamenti in famiglia. L'ennesimo episodio di violenza si è consumato ieri sera, quando l'uomo ha colpito la moglie, causandole gravi lesioni.La donna, da tempo vittima di maltrattamenti, ha trovato il coraggio di chiedere aiuto e ha chiamato le Forze dell'Ordine.Quando gli agenti sono intervenuti, la donna, in lacrime e dolorante, ha riferito di essere stata colpita dal marito. E' stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale, dove è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico.L'uomo è stato arrestato dai Poliziotti della Squadra Mobile di Ragusa, in collaborazione con gli Agenti della Volante. L'Autorità Giudiziaria ha convalidato l'arresto e l'uomo è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Ragusa.Si tratta di un caso di estrema gravità, che evidenzia ancora una volta la drammatica realtà delle violenze sulle donne.E' importante sottolineare che le donne che subiscono maltrattamenti non sono sole. Esistono diverse realtà che possono offrirle aiuto e supporto.In caso di bisogno, è possibile contattare il numero verde 1522, attivo 24 ore su 24, o recarsi presso il Centro Antiviolenza più vicino.E' fondamentale denunciare le violenze, per uscire dal silenzio e dalla paura e per ottenere giustizia.