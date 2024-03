Arrestato a Palermo una latitante: si nascondeva sotto un materasso in una roulotte

PALERMO - I Carabinieri della Stazione di Belvedere hanno arrestato una donna di 45 anni, pregiudicata, ricercata da circa due anni per un furto commesso nel 2011 a Palermo.La donna era stata condannata a 1 anno e 3 mesi di reclusione, ma era riuscita a sottrarsi all'arresto eludendo i controlli delle forze di polizia.I Carabinieri si sono recati presso l'indirizzo di residenza della donna, ma lei si è rifugiata in una roulotte nel cortile dell'abitazione e si è nascosta sotto il materasso.I militari, però, non si sono arresi e l'hanno scovata.Dopo le formalità di rito, la donna è stata associata alla Casa Circondariale “Piazza Lanza” di Catania, come disposto dall'Autorità giudiziaria.L'arresto della donna è un caso emblematico dell'impegno costante delle forze dell'ordine nella lotta contro la latitanza e la criminalità.Un plauso ai Carabinieri della Stazione di Belvedere per l'ottimo lavoro svolto.