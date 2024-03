Apple e Google in trattative per migliorare l'intelligenza artificiale su iPhone





Mentre Apple ha modelli di intelligenza artificiale interni, cerca un partner per potenziare le funzionalità generative, compresa la creazione di immagini e la scrittura di saggi basati su istruzioni. Anche se i termini e l'implementazione dell'accordo non sono stati ancora finalizzati, è improbabile che venga annunciato prima di giugno, durante la conferenza mondiale degli sviluppatori di Apple.





Questo accordo potrebbe rappresentare un passo significativo per Apple nel campo dell'intelligenza artificiale, in un settore in cui è stato più lento rispetto ai rivali Microsoft e Google.

Apple sta conducendo trattative con Google per integrare il motore di intelligenza artificiale Gemini sui suoi smartphone, secondo quanto riportato da Bloomberg. Questo potenziale accordo potrebbe rivoluzionare il settore dell'intelligenza artificiale, consentendo ad Apple di utilizzare il set di modelli di intelligenza artificiale generativa di Google per alimentare nuove funzionalità in arrivo nel 2024 sul software iPhone.