8 Marzo 2024, giornata della donna: a Roma il convegno “Intelligenza artificiale''

ROMA - Evento imperdibile quello che l’8 Marzo si terrà presso la Sala Conferenze A.N.A.S Lazio, in via Pietro Bembo 30, a Roma. A partire dalle 18, infatti, sarà possibile assistere al convegno “L’intelligenza artificiale: scenari, attuali e futuri con focus sulle differenze di genere”. Molti gli ospiti a rendere la serata interessante, tra questi, in occasione dell’evento, Mara Macrì, giornalista e saggista, presenterà il suo nuovo libro dal titolo “Galassia media, di massa, sociali, verticali, di nicchia. Scelta, imposizione o manipolazione? Scritto con Simone Pasquali. Il libro analizza gli strumenti e le piattaforme mediatiche emergenti e più innovative, esaminando tutte le nuove opportunità che i new media offrono a quanti nella società contemporanea sono connessi e interconnessi all'interno della grande rete digitale che è il web.

Tra gli altri autorevoli personaggi, l’evento avrà il piacere d’ ospitare il Presidente dell’Ass. AMMI donne per la salute Professoressa Vezia Mei, la Psicologa e Criminologa dott.ssa Stefania Cacciani, il presidente di Alleati con Te, dott.ssa Catia Acquesta, l’Attrice Costantina Busignani, il Coordinatore Municipio XIII Roma Forza Italia Francesco Collarino, con i saluti del Presidente Avv. Maria Lufrano. Una serata da non perdere, quindi, quella l’8 Marzo si terrà presso la Sala Conferenze A.N.A.S.

A condurre la poliedrica giornalista Lisa Di Giovanni, coadiuvata dal Direttore Artistico di A.N.A.S Lazio, Johnny Messana. Alla fine dell’evento aperitivo per gli ospiti.