Violenti combattimenti ad Avdiivka: Kiev invia rinforzi

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky firmeranno oggi un patto di sicurezza bilaterale che riguarderà "gli impegni di sicurezza a lungo termine e il sostegno all'Ucraina". Tuttavia, Mosca ha dichiarato di aver abbattuto un drone ucraino nella regione sudoccidentale russa di Belgorod e altri quattro sopra il Mar Nero.





Le tensioni continuano a salire, con sei persone uccise e altre 19 ferite in un raid missilistico delle forze di Kiev sulla città di Belgorod, secondo le autorità russe. Avdiivka, una città in prima linea in Ucraina, rischia di cadere nelle mani delle forze russe, e il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, ha esortato la Camera a votare per l'approvazione di aiuti militari vitali per Kiev.

In Ucraina, violenti combattimenti si sono scatenati ad Avdiivka, dove le forze russe hanno quasi completamente accerchiato le truppe ucraine. Il generale che guida l'esercito ucraino nell'est del paese ha annunciato l'invio di rinforzi per contrastare l'offensiva russa.