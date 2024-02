Via al Festival di Sanremo 2024 con 30 artisti in gara

Questa sera, sul palco dell'Ariston, prende il via la 74ª edizione del Festival di Sanremo con la partecipazione di 30 artisti in gara. Accanto ad Amadeus, il conduttore del Festival, sarà presente anche Marco Mengoni. Come ospite, Federica Brignone si unirà all'evento.L'inaugurazione è stata caratterizzata dall'inno della fanfara del IV reggimento dei carabinieri a cavallo, che ha aperto la cerimonia all'esterno del teatro sul green carpet, insieme alla mascotte Briciola.La gara si apre con l'esibizione di Clara, seguita da Sangiovanni, Fiorella Mannoia, La Sad, Irama, Ghali, Negramaro, Annalisa, Mahmood, Diodato, Loredana Bertè, Geolier, Alessandra Amoroso, The Kolors, Angelina Mango, Il Volo, Big Mama, Ricchi e Poveri, Emma, Nek e Renga, Mr Rain, Bnkr44, Gazzelle, Dargen D'Amico, Rose Villain, Santi Francesi, Fred De Palma, Maninni, Alfa, e Il Tre.Marco Mengoni, emozionato, ha dato il via al Festival ricordando l'edizione precedente in cui ha trionfato con il brano "Due Vite". Amadeus, indossando uno smoking bianco e nero, ha accolto il pubblico e ha inaugurato la festa, definendo Sanremo come un "rito collettivo" che coinvolge l'intero paese.A sorpresa è ritornato all'Ariston Zlatan Ibrahimovic, che ha scherzato con Amadeus sulla necessità di un cambio alla guida del Festival. Successivamente, Marco Mengoni ha riproposto "Due Vite", ricevendo una standing ovation e lasciando il teatro emozionato.La band La Sad ha dato una scossa al palco con il loro brano "Autodistruttivo", affrontando anche tematiche delicate come il suicidio, supportando l'associazione Telefono Amico.Il Festival di Sanremo è dunque ufficialmente iniziato, promettendo emozioni e grandi performance musicali nelle prossime serate.