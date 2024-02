Una nuvola di fumo viola fuoriesce da una fabbrica di fertilizzanti causando preoccupazioni per la salute in Cina





"L'azienda stava eseguendo la manutenzione delle apparecchiature, durante la quale ha trasferito il gas destinato alla sostituzione in una torcia per la combustione controllata", hanno detto i dipendenti. Il colore del fumo ha destato preoccupazione tra i residenti. Tuttavia, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, "È stato confermato che il gas rilasciato non è tossico e non presenta alcun danno".

Mercoledì 14 febbraio una nuvola di fumo viola si è levata dalla fabbrica di fertilizzanti dell'industria chimica Henan Junma Chemical Industry nella città cinese di Zhumadian, nella provincia di Henan. Una serie di clip registrate, mostrano il fumo dallo strano colore che emerge dai camini dell'impianto chimico.