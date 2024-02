Seconda serata del Festival di Sanremo 2024: emozionante ritorno di Giovanni Allevi sul palco dell'Ariston

SANREMO - La seconda serata del Festival di Sanremo 2024 promette momenti di grande emozione e spettacolo. Tra i protagonisti della serata, il ritorno atteso di Giovanni Allevi, che si esibirà al pianoforte, e la presenza di John Travolta, che arricchirà ulteriormente il palco dell'Ariston con la sua presenza.La serata vede l'uscita sul palco di diversi cantanti, presentati da ospiti d'eccezione. Tra gli accoppiamenti più attesi, Fred De Palma sarà presentato da Ghali, Renga Nek da La Sad, Alfa da Mr. Rain, Dargen D'Amico da Diodato, Il Volo da Rose Villain, e molti altri ancora.La Sad stupisce con un look inaspettato, indossando smoking e creste colorate. Ma la vera sorpresa arriva quando, girandosi, si scopre il retro della giacca con il volto di Amadeus in versione punk. Il trio, alla ricerca di punti Fantasanremo, regala anche un veloce twerking sul palco, prima di presentare Renga e Nek.Giorgia riceve una standing ovation dopo la sua esibizione sulle note di "E poi". In frac con code lunghe e pantaloncini, l'artista romana incanta il pubblico con la sua voce potente e coinvolgente. Il brano, che l'ha portata alla ribalta 30 anni fa, viene festeggiato con l'entrata sul palco di Amadeus con una torta e una candelina.Un caldo applauso accoglie Giovanni Allevi al suo ritorno sul palco dell'Ariston, dopo due anni di assenza dovuti alla battaglia contro la malattia. Il compositore si prepara a regalare al pubblico un'emozionante esibizione al pianoforte, promettendo momenti indimenticabili per gli spettatori e i telespettatori del Festival di Sanremo 2024.