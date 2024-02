Sanremo 2024, la scaletta della seconda serata di mercoledì 7 febbraio 2024

SANREMO (IM) - Parliamo della seconda serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo che si terrà mercoledì 7 febbraio 2024. - Parliamo della seconda serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo che si terrà mercoledì 7 febbraio 2024.





Per quel che riguarda la co-conduttrice che affiancherà Amadeus sarà Giorgia. Si esibiranno 15 artisti che saranno introdotti dall'altra metà (gli abbinamenti sono stati decisi con un sorteggio). Le esibizioni saranno giudicate dal pubblico attraverso il televoto e dalla giuria delle radio. Anche in questo caso alla fine della serata saranno annunciati i primi 5 in classifica. Sul palco dell'Ariston arriveranno John Travolta, Leo Gassman, Giovanni Allevi, il cast di Mare Fuori con Matteo Bussola per un momento dedicato alla violenza di genere, la Nuova Orchestra Santa Balera per festeggiare i 40 anni del brano Romagna mia. E ci saranno anche Rosa Chemical (da piazza Colombo) e Bob Sinclair (dalla Costa Smeralda). Saranno presentate le mascotte delle Olimpiadi Milano Cortina 2026.

Questo l'ordine di ingresso dei cantanti della seconda serata di Sanremo 2024 e gli abbinamenti: Fred de Palma presentato da Ghali, Renga e Nek presentati da La Sad, Alfa presentato da Mr. Rain, Dargen D'Amico presentato da Diodato, Il Volo presentati da Rose Villain, Gazzelle presentato dai Bnkr44, Emma presentata da I Santi Francesi, Mahmood presentato da Alessandra Amoroso, Big Mama presentata da Il Tre, The Kolors presentati da Angelina Mango, Geolier presentato da Fiorella Mannoia, Loredana Bertè presentata da Sangiovanni, Annalisa presentata da Maninni, Irama presentato dai Ricchi e Poveri e Clara presentata dai Negramaro.