RUFFANO - Il 21 gennaio, due giovani Fleximan sono stati individuati e denunciati in stato di libertà per aver danneggiato il photored in località Monaci lungo la SS476 da Ruffano a Santa Maria di Leuca. I Carabinieri, agendo prontamente con l'aiuto delle telecamere di videosorveglianza, hanno identificato i responsabili, ipotizzando un legame con gli attacchi simili al "Fleximan" nel nord Italia, dove autovelox sono stati abbattuti da ignoti.