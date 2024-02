Roma, celebrati i 95 anni dei Patti Lateranensi e i 40 anni dell'accordo di modificazione

- Nel pomeriggio di martedì 13 febbraio 2024, le alte cariche istituzionali dello Stato italiano e della Santa Sede, rispettivamente precedute dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dal Segretario di Stato Vaticano Cardinale Pietro Parolin hanno partecipato a Palazzo Borromeo, sede dell'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede in Roma, alla celebrazione del novantacinquesimo anniversario della firma dei Patti Lateranensi e del quarantesimo anniversario dell'accordo di revisione del Concordato Italia-Santa Sede.La data odierna fa da spartiacque tra quella dell'11 febbraio 1929, nella quale con l'istituzione della Città del Vaticano come Stato indipendente si pose fine alla cosiddetta questione romana e quella del 18 febbraio 1984, quando il Presidente del Consiglio Bettino Craxi e il Segretario di Stato Vaticano Cardinale Agostino Casaroli firmarono a Villa Madama la revisione del Concordato sottoscritto 55 anni addietro in Palazzo del Laterano a Roma.