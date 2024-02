Ragusa, ai domiciliari andava a spasso per le vie cittadine: arrestato 44enne

VITTORIA - Commissariato di PS di Vittoria, in esecuzione di un’ordinanza di carcerazione emessa dal Gip presso il Tribunale di Ragusa, ha tratto in arresto un quarantaquattrenne che era già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.Tale ordinanza di aggravamento è scaturita dalle numerose violazioni delle prescrizioni impostegli dalla misura degli arresti domiciliari alla quale l’uomo era già sottoposto.In particolare, il quarantaquattrenne, incurante della misura cautelare a cui era sottoposto, si è allontanato arbitrariamente dalla propria abitazione, risultando assente durante i numerosi controlli espletati dagli Agenti.L’arrestato, da circa venti giorni, si trovava agli arresti domiciliari poiché aveva commesso diversi furti in abitazione.Scattato l’ordine di carcerazione il pregiudicato è stato condotto presso gli uffici del locale Commissariato di P.S per le formalità di rito e successivamente è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Ragusa.