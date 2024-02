Pericardite Crosetto: Francesco Fedele (San Raffaele Montecompatri) sulle possibili cause

ROMA – “Il dolore al petto in una persona del sesso e dell’età del Ministro della Difesa”, spiega il Prof. Francesco Fedele, Responsabile Riabilitazione Cardio-Respiratoria del San Raffaele di Monte Compatri in merito alle notizia di stampa sulla condizione clinica di Guido Crosetto, “ha frequentemente come causa una malattia coronarica che può portare ad ischemia o infarto miocardico soprattutto quando sono presenti fattori di rischio. Tuttavia in periodo influenzale e in era Covid non si può escludere, come anche già accennato da alcuni colleghi, una infezione virale a carico del pericardio che può manifestarsi sempre con dolori al petto anche se con caratteristiche particolari quali le modificazioni di intensità con gli atti del respiro e la presenza di alterazione febbrile”.