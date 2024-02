Nuovo assalto nel Foggiano: banditi attaccano l'ufficio postale di San Marco in Lamis

SAN MARCO IN LAMIS - Nella provincia di Foggia, la criminalità continua a colpire con un nuovo assalto, questa volta rivolto contro l'ufficio postale di San Marco in Lamis. L'attacco è avvenuto all'alba, intorno alle 4 del mattino, quando una banda di malviventi ha utilizzato un escavatore per sradicare lo sportello del postamat. Successivamente, gli aggressori hanno appiccato il fuoco a un mezzo pesante e l'hanno posizionato lungo la strada che collega San Marco in Lamis a San Giovanni Rotondo, cercando di ostacolare l'arrivo delle forze dell'ordine.Le informazioni attuali sono frammentarie, poiché gli investigatori stanno ancora conducendo accertamenti approfonditi. Tuttavia, sembra che la banda sia riuscita a portare via un bottino stimato di circa 300mila euro. Il sindaco di San Marco in Lamis, Michele Merla, ha commentato l'evento definendolo "terribile" e evidenziando l'enorme danno causato. L'ufficio postale, unico nel paese, potrebbe rimanere inagibile per mesi.Il colpo ha un impatto particolarmente devastante, considerando che il giorno dell'assalto coincideva con la giornata di riscossione delle pensioni. Il sindaco esprime preoccupazione soprattutto per la popolazione anziana del paese, colpita duramente da questo atto criminale che lascia una comunità costernata di fronte alle conseguenze del furto.