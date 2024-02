Netanyahu: 'Non entrare a Rafah vuol dire perdere guerra'





Intanto ieri sono stati decine le vittime nei bombardamenti sulla città meridionale della Striscia di Gaza. Vittime anche a Deir al-Balah. Israele ha scoperto un tunnel di Hamas sotto un quartier generale dell'Unrwa. In Cisgiordania un 19enne è stato ucciso da soldati israeliani.

Secondo l'emittente araba Al Jazeera 25 persone sono morte e altre decine rimaste ferite in un bombardamento israeliano che ha colpito un edificio residenziale a est di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Il premier israeliano Netanyahu garantisce un corridoio sicuro per i civili nella città del Sud ma ritiene l'offensiva a Rafah fondamentale per schiacciare Hamas.