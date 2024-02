Musica, i nonni come pilastri della vita in 'Nonnobis'



ROMA - È dedicata alla gentilezza ed all’amore sconfinato del nonno "Nonnobis", l’ultimo lavoro di Joba. Un tributo molto personale e significativo al nonno dell’artista che ha l’intento, oltre che elaborare il lutto, celebrare la vita di un uomo che ha lasciato un'impronta indelebile nella sua vita grazie al suo amore incondizionato, il suo senso dell'umorismo e la sua gentilezza. - È dedicata alla gentilezza ed all’amore sconfinato del nonno "Nonnobis", l’ultimo lavoro di Joba. Un tributo molto personale e significativo al nonno dell’artista che ha l’intento, oltre che elaborare il lutto, celebrare la vita di un uomo che ha lasciato un'impronta indelebile nella sua vita grazie al suo amore incondizionato, il suo senso dell'umorismo e la sua gentilezza.





"Con 'Nonnobis', desidero sottolineare l'importanza dei nonni nelle nostre vite come pilastri di saggezza e amore. È un invito a riflettere sui valori di famiglia, rispetto e sacrificio, ricordando quanto siano preziosi i momenti condivisi con i nostri cari" ha detto Joba al riguardo.





"Sono incredibilmente ottimista e grato per il sostegno che ho ricevuto. ‘Nonnobis’ è solo l'inizio di una serie di progetti che ho in mente, e non vedo l'ora di condividere altre mie creazioni, che spero toccheranno le corde dell'anima come ha fatto questo singolo" ha affermato ancora l’artista.





La collaborazione con Lorenzo Molignoni e l'etichetta Music Design Edition è stata poi fondamentale: "Lorenzo ha una straordinaria capacità di catturare l'essenza emotiva della musica, ed ha reso "Nonnobis" un pezzo che veramente parla al cuore".





Il singolo è già disponibile su tutte le principali piattaforme digitali.





"Invito tutti ad ascoltarlo, perché spero che possa portare conforto e ispirazione in chi lo ascolta, così come ha fatto per me nel crearlo" ha concluso l’artista.





Per quel che riguarda Joba, all'anagrafe Giovanni Balduzzi, è un artista emergente che unisce la passione per la musica con un profondo senso emotivo nelle sue creazioni. Cresciuto in una famiglia dove l'amore per l'arte e la musica è sempre stato al centro, JOBA ha sviluppato fin da giovane una forte inclinazione per la composizione e l'espressione attraverso i suoni. Dopo aver sperimentato vari generi musicali, ha trovato la sua vera voce nel pop, con influenze che spaziano dal classico al moderno. La sua musica è caratterizzata da testi introspettivi, melodie coinvolgenti e una capacità unica di toccare temi universali con sensibilità e sincerità. Tutto questo è stato possibile anche a grandi collaborazioni, come quella con il Manager e Produttore Giuliano Boursier grazie al quale ha portato alla luce il suo primo album "Sono qui per te" nel 2016. Con "Nonnobis" Joba non solo rende omaggio a suo nonno ma esplora anche le dinamiche familiari, il lutto e l'amore incondizionato, dimostrando la sua maturità artistica e personale.