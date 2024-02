Indecifrabili, il libro di Monica Giovatore con la prefazione di Roberta Bruzzone

Ogni figlio ha il diritto sacrosanto di diventare ciò che incline a diventare, qualunque sia la diversità del genitore o del modello che il genitore persegue. Questo è un suo diritto inalienabile. Questo è ciò che davvero può rendere felice tuo figlio! Se è vero che non esiste un’età precisa in cui si diventa adolescente è altresì vero che non esiste un momento esatto in cui si diventa adulto. E allora da cosa lo si comprende che si è diventati finalmente grandi? Da una soglia invisibile che si è oltrepassata: quando non senti più il bisogno di una guida, ma la tua guida sei tu; quando non hai più la necessità di essere capito, ma di capirti; quando non vuoi più trovare, ma trovarti e soprattutto non senti più che vali perché qualcuno crede nelle tue capacità, ma perché hai imparato a credere in te stesso. Allora sei diventato un adulto”.

Perché gli adolescenti fanno così fatica a seguire ciò che gli viene detto dalla guida genitoriale? Molte delle domande poste dall’autrice, trovano risposta efficace nel libro” Indecifrabili”, il testo psicologico di Monica Giovatore. Un libro, quello dell’autrice che non solo è capace di teorizzare e spiegare gli sbalzi emotivi dei giovanissimi, ma anche fornire una serie di strumenti preziosi per agire sulla realtà. Un manuale efficace sia per genitori che per educatori, un valido alleato per chi intende conoscere la Generazione Z nel profondo. Un libro, quello della Giovatore, capace di affrontare tematiche di grande interesse, stagliandosi nel mezzo tra libro teorico e guida pratica per la comprensione adolescenziale.

Disturbo alimentare, revenge porn, dipendenza dai social, crisi di panico, tentativi di suicidio. Questi solo alcuni dei problemi affrontati dalla psicologa e autrice del testo, capace di rivestire due ruoli: quello di professionista e quello di madre.

Un libro che racconta in maniera esaustiva il mondo adulto e il mondo dei giovanissimi. Da qui il concetto di “nido vuoto”, le ansie genitoriali, la loro incomprensione verso un mondo straniero, la confusione di chi vede il proprio figlio mutare nel tempo, senza una motivazione logica. Dall’altra parte vi troviamo la voce dei giovanissimi, che trova spazio nell’appendice finale, dove l’autrice chiede ai più giovani di esprimere cosa si aspettano dai genitori? Quali sono le cose che desiderano? Qual è l’approcciò più efficace per entrare in contatto con le loro turbolenze. Interviste sincere, che vedono i nativi digitai protagonisti nudi dinanzi alla realtà. Un libro che è alla ricerca di una comunicazione fluida e sincera tra i due mondi, un testo che ponendosi una serie di domande, accompagna il lettore in un mondo ad inchiostro dove a poco a poco, gli “Indecifrabili” adolescenti mostrano il loro chiaro volto. Questo manuale per genitori di figli adolescenti svela i segreti del cervello in formazione durante l'adolescenza. Attraverso una chiara esposizione sulle caratteristiche e il funzionamento di neuroni, sinapsi e ormoni, offre una visione approfondita su come e quanto questi influenzino il comportamento dei ragazzi e delle ragazze. A partire da queste nuove consapevolezze, i genitori sono accompagnati nel cuore del libro, che è un'ampia trattazione sull'ascolto attivo ed empatico, presentato come strumento fondamentale di comunicazione, vengono spiegati e presentati strumenti pratici per interagire con i giovani. I genitori impareranno a comprendere e adottare questo approccio, per stabilire connessioni più profonde con i propri figli. Tra scienza e pratica, questo manuale offre un supporto prezioso per affrontare l'adolescenza in modo costruttivo, facilitando una relazione genitori-figli basata sulla fiducia e sulla comprensione reciproca. Questa analisi rappresenta un'importante risorsa anche per educatori e professionisti che si occupano degli adolescenti, offrendo loro orientamenti, basati su evidenze scientifiche per promuovere una comunicazione efficace e costruttiva con i giovani durante il loro percorso di crescita offrendo una profonda comprensione della complessità della vita durante questa età.

Monica Giovatore è psicologa, mediatore familiare, profiler forense counselor. Professionista, esperta della comunicazione efficace con una doppia laurea in Psicologia e la seconda in Lettere e Filosofia spiega come alla base di alcune ricerche recenti delle neuroscienze il cervello dell’adolescente sia ancora in pieno sviluppo e dunque il comportamento spesso indecifrabile dei giovani dipenda da un processo molto complesso: la progressiva riorganizzazione del cervello durante l'adolescenza e il suo impatto bio-psico-sociale.