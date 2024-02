Domenica 18 febbraio colletta per la Terra Santa promossa dalla Chiesa italiana

ROMA - La Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana ha indetto per domenica 18 febbraio 2024, la colletta nazionale per la Terra Santa. Sarà possibile devolvere un contributo economico a favore delle popolazioni colpite dal conflitto iniziato il 7 ottobre, attraverso le questue raccolte in occasione delle Sante Messe domenicali.