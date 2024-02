Airbus Avion Express del volo Milano Bergamo – Vilnius esce di pista in fase di atterraggio

MILANO - Un Airbus A320-200 dell'Avion Express, immatricolato LY-NVL, in volo X9-8242 sulla rotta Milano Bergamo a Vilnius, in Lituania, è atterrato sulla pista 19 di Vilnius intorno alle 14:19 ore locali (12:19 ore italianei) ma ha virato fuori pista su terreno soffice, ha attraversato una deviazione ed è tornato sulla linea centrale della pista a circa 10 km orari. L'aereo ha successivamente lasciato la pista alla svolta successiva ed è rullato sul piazzale. Non ci sono feriti. L'aereo dell'incidente, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è ancora a terra a Vilnius circa 6 ore dopo l'atterraggio.