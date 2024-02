AC/DC, sabato 25 maggio concerto alla Rcf Arena di Reggio Emilia

Novità nel panorama musicale internazionale: sabato 25 maggio gli AC/DC saranno alla Rcf Arena di Reggio Emilia per l'unica data italiana del Power Up Tour Europe 2024, che comprende 21 concerti in dieci Paesi. I biglietti saranno in vendita in esclusiva su Ticketone dal 16 febbraio. Novità nel panorama musicale internazionale: sabato 25 maggio gli AC/DC saranno alla Rcf Arena di Reggio Emilia per l'unica data italiana del Power Up Tour Europe 2024, che comprende 21 concerti in dieci Paesi. I biglietti saranno in vendita in esclusiva su Ticketone dal 16 febbraio.





Il tour - il primo in Europa dopo più di otto anni - partirà a Glesenkirchen, in Germania, il 17 maggio e si concluderà tre mesi dopo, il 17 agosto, a Dublino, in Irlanda.

Gli AC/DC si sono esibiti per la prima volta il 31 dicembre 1973 al Chequers Nightclub di Sydney, in Australia, e sono oggi una delle più influenti band della storia, con oltre 200 milioni di album venduti in tutto il mondo. Back In Black è l'album di una band più venduto della storia e il terzo album più venduto in assoluto per un artista, con oltre 50 milioni di copie a livello mondiale. La band è entrata nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2003, oltre che nella Music Victoria Awards Hall of Fame nel loro paese, l'Australia. La formazione - Angus Young alla chitarra solista, Brian Johnson alla voce, Stevie Young alla chitarra ritmica, Matt Laug alla batteria e un nuovo bassista a proseguire l'opera di Cliff Williams - continua a racimolare sold out negli stadi di tutti i continenti, vendere milioni di album ogni anno e generare miliardi di stream.