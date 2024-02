A Re Carlo III di Gran Bretagna diagnosticata una forma di cancro: annuncio di Buckingham Palace

The Royal Family fb

LONDRA - Buckingham Palace ha annunciato che al re Carlo III è stata diagnosticata una forma di cancro, non localizzata alla prostata, durante un intervento recente presso la London Clinic. Buckingham Palace non ha specificato la localizzazione né il tipo di cancro, ma ha assicurato che è trattabile. Carlo III ha iniziato immediatamente un ciclo di trattamenti regolari.La corte ha dichiarato che la pausa negli impegni pubblici ufficiali, inizialmente iniziata dopo un intervento per l'ingrossamento benigno della prostata, sarà prolungata. Altri membri senior della famiglia reale saranno chiamati a svolgere ruoli più attivi. Tuttavia, il re intende continuare i suoi doveri costituzionali di capo di Stato, evitando così la necessità di una supplenza formale.Il re Carlo III è stato visto recentemente alla messa domenicale a Sandringham, mostrandosi sorridente. Il comunicato ha anche rivelato che suo figlio primogenito, William, tornerà all'attività pubblica mercoledì dopo un periodo di assenza per assistere la moglie Kate.Il portavoce del re ha chiarito che la condizione di cancro è stata individuata durante l'intervento all'ingrossamento benigno della prostata. Carlo III si è detto positivo riguardo al trattamento e ha scelto di condividere la sua diagnosi per evitare speculazioni e per aiutare la comprensione pubblica delle sfide legate al cancro. Il monarca ha iniziato le cure ambulatoriali a Londra e è tornato a casa questa sera.