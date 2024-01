Tensioni in Medio Oriente: continuano i bombardamenti su Gaza

Nella scorsa notte, Stati Uniti e Gran Bretagna hanno lanciato attacchi contro postazioni degli Houthi nello Yemen in risposta alla sfida dei miliziani, che hanno ignorato l'avvertimento di non intralciare il commercio internazionale nel Mar Rosso, una rotta cruciale tra Europa e Asia, a sostegno della causa palestinese.I ribelli yemeniti hanno minacciato pesanti ritorsioni, mentre Hamas avverte che l'aggressione avrà conseguenze. Nel contesto, l'Iran ha sequestrato una petroliera nel Golfo di Oman, adiacente al Mar Rosso, come rappresaglia contro gli Stati Uniti.Parallelamente, continuano i bombardamenti israeliani nella Striscia di Gaza, anche durante un'udienza presso la Corte di giustizia internazionale dell'Aja. Israele è chiamato a rispondere alle accuse di "tentativi di genocidio" avanzate dal Sudafrica, che ha chiesto misure di emergenza per fermare l'offensiva nella Striscia di Gaza. La situazione nella regione rimane estremamente delicata.