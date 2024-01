Tensioni in Medio Oriente: Biden parla con Netanyahu mentre i bombardamenti si concentrano su Khan Younis

In un contesto di crescente tensione, i bombardamenti delle forze armate israeliane hanno preso di mira principalmente l'area di Khan Younis. Dopo 27 giorni di silenzio, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha ripreso i contatti con il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu. Durante la conversazione, Biden ha ribadito il sostegno degli Stati Uniti alla creazione di uno Stato palestinese, nonostante le dichiarazioni contrarie di Netanyahu il giorno precedente.Il presidente americano ha insistito sul fatto che Israele deve fare tutto il possibile per ridurre i danni subiti dai civili a Gaza durante le operazioni militari. Rispondendo a domande sulla possibilità di una soluzione a due Stati con Netanyahu, Biden ha dichiarato che non è impossibile e che il primo ministro israeliano non è contrario a tutte le soluzioni a due Stati, sottolineando che esistono diverse prospettive.Nel frattempo, le Brigate Al-Nasser Salah al-Deen, alleate di Hamas, hanno diffuso un video che sostiene mostri un ostaggio israeliano ucciso in un attacco aereo di Israele. La situazione rimane tesa, con gli sforzi diplomatici per trovare una soluzione pacifica che continuano a essere una priorità internazionale.