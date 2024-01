Siracusa, due evasioni in un giorno: 1 arresto

SIRACUSA - I Carabinieri del Comando Provinciale di Siracusa negli ultimi giorni hanno intensificato i “servizi straordinari e coordinati a largo raggio” sul territorio, anche grazie al rinforzo delle squadre della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia”. I militari della Stazione di Rosolini, con l'ausilio di pattuglie della C.I.O., hanno arrestato una 27enne per evasione dagli arresti domiciliari. La donna era stata posta ai domiciliari poiché gravemente indiziata per un furto commesso lo scorso settembre a Palermo, ma è risultata assente al controllo dei Carabinieri che l’hanno successivamente rintracciata per le vie del centro urbano e denunciata per evasione. Nonostante ciò, nella stessa giornata veniva nuovamente sorpresa in giro per la città. In questa circostanza, come disposto dall’Autorità giudiziaria, è stata arrestata e, dopo le formalità di rito, ricondotta ai domiciliari presso la sua abitazione.