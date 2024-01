Parma, tenta il furto in un negozio: arrestato 29enne romeno pluripregiudicato

PARMA - Nella nottata odierna alle ore 04.00 circa, su disposizione della Sala Operativa della Questura, personale delle Volanti è intervenuto in Piazza Garibaldi per la segnalazione di un furto consumato presso il negozio “Go Bag 24” commesso da parte di un soggetto, nel frattempo fermato da un testimone che lo aveva sorpreso mentre frugava tra gli scaffali.Raggiunto immediatamente il luogo della segnalazione, il personale intervenuto ha identificato il malvivente, già noto alle forze dell’ordine e con diversi precedenti per furti consumati in questo centro cittadino, e ha proceduto alla sua perquisizione personale, attività grazie alla quale è stato possibile rinvenire occultata all’interno del giubbotto e delle tasche dei jeans materiale asportato dal negozio.Acquisita la querela del proprietario, il personale delle Volanti ha tratto in arresto il 29enne che, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, veniva trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del rito direttissimo, all’esito del quale è stato convalidato l’arresto e disposta la misura del divieto di dimora nel Comune di Parma.