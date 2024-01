Orso nero asiatico morde un guardiano svizzero di uno zoo thailandese, l’uomo si amputa l'avambraccio per liberarsi per non ferire l'animale





Secondo i media thailandesi, l'incidente è avvenuto quando il 32enne stava dando da mangiare all'animale. Il volontario avrebbe allungato il braccio nel recinto e il plantigrado lo avrebbe quindi morso inaspettatamente, senza lasciare più andare l'uomo. Per liberarsi, lo svizzero ha dovuto tagliarsi l'avambraccio all'altezza del gomito, usando un coltello che aveva con sé. Secondo i media, diverse persone che hanno assistito all'incidente si sono precipitate ad aiutarlo.





L'uomo è stato portato in ospedale, da dove è stato poi trasferito in una clinica privata nel centro della provincia. Non si sa ancora se il pezzo di braccio reciso potrà essere riattaccato. Molti utenti thailandesi di Internet hanno espresso la loro preoccupazione per le condizioni dell'uomo, mentre altri lo hanno lodato per il suo cuore buono e coraggioso, perché ha deciso di tagliarsi il braccio invece di ferire l'orso.





«Tagliarsi il braccio invece di fare del male all'orso. Rispetto il suo amore per l'animale!», o ancora: «Rispetto! È così coraggioso!», e anche: «Avrebbe potuto pugnalare l'orso per sopravvivere, ma non l'ha fatto. Hai un cuore d'oro!». Secondo «ThaiRath», l'orso nero, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” è stato salvato dallo zoo nel 2013 dopo essersi allontanato dalla foresta.

