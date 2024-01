Notte di follia a Molfetta: auto ribaltata e fuochi d'artificio in piazza

MOLFETTA - La notte di Capodanno a Molfetta si è trasformata in un episodio di follia quando alcuni ragazzi hanno deciso di festeggiare il nuovo anno ribaltando un'auto in Piazza Vittorio Emanuele. In un atto vandalico, oltre a danneggiare l'automobile, hanno fatto esplodere fuochi d'artificio all'interno. Il video poi è stato diffuso sui social network.Questo gesto sfida apertamente l'ordinanza anti botti emessa dal sindaco, dimostrando un totale disprezzo per le norme e la sicurezza pubblica. Numerose lamentele si sono levate per la scarsa presenza della Polizia Locale nella piazza principale, sollevando interrogativi sulla sicurezza durante le celebrazioni di Capodanno.