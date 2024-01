Medio Oriente, raid a Gaza: almeno 25 morti

Il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno annunciato l'implementazione di nuove sanzioni contro l'Iran in risposta a un attacco avvenuto in Giordania. Tuttavia, il consigliere alla sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, ha sottolineato che non si cerca una guerra con l'Iran né un conflitto più ampio in Medio Oriente.La base militare Usa di al Omar in Siria è stata presa di mira da razzi sparati da forze filo-iraniane, portando gli Stati Uniti a valutare una risposta consequenziale. Kirby ha precisato che la reazione americana sarà mirata e proporzionata, evitando una spirale verso un conflitto più esteso.Nel contesto della tensione, Hamas ha smorzato le aspettative per una tregua duratura a Gaza, chiedendo a Israele di porre fine all'aggressione globale contro la Striscia. Nel frattempo, si sta lavorando a una bozza di accordo sugli ostaggi, mentre 11 bambini palestinesi feriti sono arrivati a Roma. Il vicepremier italiano, Antonio Tajani, ha annunciato che altri bambini palestinesi feriti saranno accolti nel mese di febbraio. La situazione internazionale rimane tesa, con gli sforzi diplomatici in corso per cercare soluzioni che possano ridurre le tensioni nella regione.