Medio Oriente: nave colpita da un missile al largo dello Yemen

Una nave di proprietà degli Stati Uniti è stata colpita da un missile al largo delle coste dello Yemen, secondo quanto riportato da una compagnia britannica specializzata in rischi marittimi. Il Comando Usa ha confermato l'incidente, precisando che non ci sono feriti. Un'esplosione è stata avvertita anche nei pressi dell'aeroporto di Hodeidah, in Yemen.Hamas ha dichiarato che due dei tre ostaggi israeliani apparsi in un video sono deceduti a causa di attacchi dell'esercito israeliano. Il gruppo ha rivendicato l'attentato di oggi a Ra'anana, in Israele, definendolo "un'operazione di guerriglia e una risposta naturale ai massacri dell'occupazione contro il popolo palestinese." Nell'attacco, una donna è stata uccisa, e i feriti sarebbero circa 17. Due sospetti responsabili sono stati già arrestati.Al Jazeera riporta che le forze israeliane hanno fatto irruzione nel campus dell'Università nazionale An-Najah a Nablus, in Cisgiordania, arrestando almeno 25 studenti che stavano organizzando un sit-in di protesta.