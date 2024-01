Medio Oriente: Hamas respinge la proposta di Israele per il cessate il fuoco

Una fonte egiziana ben informata ha rivelato che Hamas ha respinto la proposta di Israele per un cessate il fuoco di due mesi in cambio del rilascio degli ostaggi israeliani detenuti a Gaza.Nelle ultime 24 ore, 21 militari sono stati uccisi nei combattimenti a Khan Yunis, a sud di Gaza, segnando il bilancio giornaliero più pesante dall'inizio del conflitto. Il portavoce delle IDF, Daniel Hagari, ha annunciato questa drammatica escalation.Gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno condotto nuovi attacchi aerei e missilistici contro le strutture dei ribelli Houthi nello Yemen in risposta ai loro raid. Nel frattempo, Italia, Francia e Germania hanno presentato al Consiglio Affari Esteri un documento sottolineando la necessità di una missione navale europea nel Mar Rosso, ribadendo il loro impegno nella regione.