Medio Oriente: attacchi in Siria, Iraq e Pakistan

L'Iran ha intensificato la sua azione militare nella regione, colpendo non solo in Siria e Iraq ma anche in Pakistan, secondo quanto denunciato da Islamabad. In questa nuova escalation, due bambini sono stati uccisi e altri tre sono rimasti feriti, senza fornire dettagli precisi sulla località dei bombardamenti.La tensione nella Striscia di Gaza è cresciuta ulteriormente con gli attacchi israeliani su Khan Yunis, nel sud del territorio. Almeno 13 persone hanno perso la vita in questi raid, mentre è stato raggiunto un accordo con Hamas per consentire la consegna di medicinali agli ostaggi. È stata confermata la morte dei due ostaggi apparsi negli ultimi video diffusi.Negli Stati Uniti, è stata presa la decisione di reinserire i ribelli Houthi dello Yemen nella lista delle organizzazioni terroristiche, secondo quanto riferito dai media americani. Questa mossa accentua ulteriormente le tensioni nella regione.La situazione si complica ulteriormente con l'attacco a una nave mercantile di proprietà greca al largo dello Yemen. La società britannica di sicurezza marittima Ambrey ha riferito che il cargo, battente bandiera maltese e di proprietà greca, è stato colpito da un missile mentre transitava nel Mar Rosso meridionale in direzione nord.