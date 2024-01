Juve in rimonta: vittoria 2-1 contro la Salernitana grazie a Vlahovic

Juventus fb



SALERNO - In una partita che ha richiamato l'attenzione degli appassionati di calcio, la Juventus è riuscita a conquistare una vittoria in rimonta contro la Salernitana, con un punteggio finale di 2-1 all'Arechi.Come tre giorni fa, la Juventus si è trovata in svantaggio di un gol contro la Salernitana, che ha aperto le marcature con Maggiore al 39'. Tuttavia, la squadra bianconera ha dimostrato carattere e determinazione, raggiungendo il pareggio con il primo gol in stagione di Iling-Junior.Il momento decisivo è arrivato al 91', quando Vlahovic ha regalato alla Juventus la vittoria segnando di testa su un cross di Danilo. La Salernitana ha visto le sue speranze sfumare ulteriormente con l'espulsione di Maggiore al 53', che ha ricevuto il secondo cartellino giallo.La partita è stata caratterizzata da una serie di emozioni, con la Juventus che ha saputo ribaltare il risultato a proprio favore nonostante le difficoltà iniziali. Il risultato positivo rappresenta un passo importante per la Juventus nella sua corsa in campionato, dimostrando la capacità della squadra di reagire alle avversità e l'importanza di giocatori chiave come Vlahovic.La vittoria contro la Salernitana rappresenta un incoraggiamento per la Juventus, che continua a cercare il consolidamento nella parte alta della classifica e a sperare in prestazioni sempre più convincenti nei prossimi impegni.