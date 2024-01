Inter imbattibile: nerazzurri vincono 5-1 contro il Monza e allungano a +5 sulla Juve

Fc Inter fb

MONZA - Nella partita contro il Monza, l'Inter mostra la sua potenza inarrestabile, allungando il vantaggio in vetta alla classifica a +5 sulla Juventus, in attesa del match con il Sassuolo. Nonostante l'apparente difficoltà della sfida contro il Monza, la squadra nerazzurra dimostra il proprio dominio vincendo 5-1 in trasferta.La gara inizia con una resistenza da parte del Monza per la prima parte del match, ma i nerazzurri, guidati da Simone Inzaghi, dimostrano la loro superiorità nel corso della partita. L'autorevole doppietta di Lautaro Martinez e Calhanoglu non lascia scampo agli avversari, rendendo la vittoria dell'Inter una questione di inevitabilità.Nonostante il gol di Pessina per il Monza, che accorcia temporaneamente il punteggio sul 3-1, la superiorità dell'Inter si traduce in una convincente vittoria per 5-1. Questo risultato consolida ulteriormente la posizione di leadership della squadra nella Serie A, rendendola sempre più favorita per la conquista del titolo.