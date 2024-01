Giorgia Meloni, conferenza stampa: 'Pozzolo sospeso, si al confronto tv con Schlein'

ROMA - Dopo due rinvii per problemi di salute, la premier Giorgia Meloni ha tenuto una conferenza stampa rispondendo a oltre 40 domande su varie tematiche. Dai casi Pozzolo e Degni alle questioni politiche e l'agenda di governo per il nuovo anno, Meloni ha affrontato una vasta gamma di argomenti, incluso il caso migranti, riforme istituzionali, giustizia e la situazione in Ucraina e Medio Oriente. Sulle elezioni europee, ha affermato di non aver ancora deciso se candidarsi, mentre ha promesso di partecipare a un confronto televisivo con la leader dem Elly Schlein.