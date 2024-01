Fermo per l'omicidio di Andrea Beluzzi a San Giovanni in Persiceto

PERSICETO - Un uomo di 48 anni è stato fermato per l'omicidio di Andrea Beluzzi, il 54enne trovato morto nella sua abitazione a San Giovanni in Persiceto, provincia di Bologna. La vittima è stata colpita da diverse coltellate al petto. Il coinquilino, che aveva chiamato il 118, è ora indagato per omicidio volontario. I Carabinieri sono intervenuti dopo la segnalazione, dando inizio alle indagini sulla triste vicenda.