Tragedia a Mattarana: confessione shock di Zenucchi per l'omicidio di Rossella Cominotti

LA SPEZIA - Nella tranquilla località di Mattarana, in provincia di La Spezia, una tragica vicenda ha scosso la comunità. Secondo quanto riportato da Skytg 24, Rossella Cominotti e suo marito, Alfredo Zenucchi, avrebbero espresso l'intenzione di suicidarsi in una lettera firmata da entrambi. La missiva è stata ritrovata ieri dai carabinieri nella loro stanza d'albergo, dove la 53enne è stata trovata morta.Zenucchi, 57 anni, è stato fermato dalle autorità e ha confessato di aver ucciso la moglie il mercoledì 6 dicembre. Sorprendentemente, avrebbe trascorso un giorno e mezzo accanto al corpo prima di allontanarsi in auto nelle prime ore del mattino successivo, dopo aver consumato la colazione nella stessa struttura.La stanza d'albergo è stata posta sotto sequestro, mentre la Procura della Repubblica della Spezia deve ancora disporre l'autopsia per ottenere ulteriori dettagli sulla dinamica dell'omicidio. L'intera comunità è sconvolta da questo dramma, e l'indagine continua a cercare risposte su questa tragedia familiare.