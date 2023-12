Milano, il nuovo calendario 'Moda Sposa' presentato da Click e Chic

MILANO - Lo studio fotografico milanese Click E Chic ha presentato lo scorso 13 dicembre a Milano la nuova edizione del suo Calendario Moda Sposa, con un'importante novità: l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nel settore della bridal fashion. Così, quello che anni fa, alla sua nascita, è stato il primo calendario interamente dedicato alla moda sposa, ora è anche il primo ad unire due mondi apparentemente distanti: quello dell'abito da sposa, legato alla tradizione, e quello della tecnologia più recente, l'AI, applicata alla fotografia. - Lo studio fotografico milanese Click E Chic ha presentato lo scorso 13 dicembre a Milano la nuova edizione del suo Calendario Moda Sposa, con un'importante novità: l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nel settore della bridal fashion. Così, quello che anni fa, alla sua nascita, è stato il primo calendario interamente dedicato alla moda sposa, ora è anche il primo ad unire due mondi apparentemente distanti: quello dell'abito da sposa, legato alla tradizione, e quello della tecnologia più recente, l'AI, applicata alla fotografia.





Durante quello che, ormai, è diventato un evento imperdibile per la bridal fashion industry e per il settore dei matrimoni, sono stati svelati i dodici scatti del fotografo di Click E Chic Andrea Ciriminna: dodici abiti di illustri stilisti nazionali ed internazionali ritratti sapientemente dall'obiettivo di Andrea e ambientati poi in paesaggi immaginari e onirici creati completamente attraverso l'AI da Valeria Calfa di Titanium Studio. La direzione editoriale del calendario è stata affidata a Matteo Tosi che è riuscito a dare un respiro internazionale all’edizione 2024.

A fare da madrina all'evento e all'edizione 2024 del calendario è stata la celebre wedding & event planner Alessandra Pirola Baietta, conduttrice del podcast di Radio Deejay.

La presentazione del Calendario Moda Sposa – distribuito in edizione limitata e numerata da collezione - è stata come sempre un momento di incontro per wedding planner, bridal stylist, giornalisti, stilisti e gestori di location provenienti da diverse regioni italiane, un'occasione per festeggiare insieme a ridosso del Natale e per scoprire gli stilisti protagonisti di "Imagine Bride", ovvero: Dovita, Elisabetta Delogu, Elisabetta Polignano, Flora, Ines di Santo, Mark Ingram, Michela Ferriero, Ritual Unions, Sofia Provera, Sophie et Voilà, Valentini, Yolancris.

La serata si è svolta allo Spazio Alzaia 192 ed è stata allietata dagli ottimi cocktail serviti dagli infaticabili bartender di Tailored Drink e dagli sfiziosi assaggi a cura di Symposium Catering & Events; a fare da cornice, gli arredi di Luxury Noleggio e le composizioni floreali di Vertuani Fiori.