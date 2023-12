L'Inter vince a Napoli, Inzaghi: 'Avevamo bisogno di una prova così, questo ci rende felici'

Inter fb

L'Inter conquista tre punti pesanti a Napoli, vincendo per 3-0 grazie alle reti di Calhanoglu, Barella e Thuram. Al termine della sfida del "Maradona" le parole di Simone Inzaghi.“Nel primo tempo siamo partiti bene e avevamo fatto il gol con Thuram, annullato poi per pochissimo. La squadra è stata comunque bravissima, abbiamo rischiato con la traversa di Politano e con l'altra parata di Sommer. Ho abbracciato tutti i ragazzi perché avevamo bisogno di una prova così, siamo poi diventati padroni del campo dopo il gol del 2-0, vincere a Napoli in questo modo ci rende felici. È stata una prova di forza, da vera squadra. Peccato aver perso De Vrij dopo 18 minuti perché non è stato semplicissimo. Ho preferito poi optare per Carlos Augusto che è stato bravissimo. In questo momento la squadra sta facendo bene, abbiamo cambiato diversi giocatori in estate. Nel calcio ci sta che perdi tanti calciatori per infortunio e noi comunque riusciamo ad adattarci. Adesso vedremo se riusciamo a recuperare gli assenti. Spero di avere presto tutti a disposizione. Voglio ringraziare tutti i tifosi che erano qua con noi.”

Grazie a Inter.it