Israele prepara un piano per il dopoguerra senza spostare la popolazione palestinese di Gaza

Israele sta elaborando un piano per il dopoguerra, negando categoricamente l'intenzione di spostare la popolazione palestinese di Gaza al di fuori della Striscia. La dichiarazione arriva mentre l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha programmato una riunione di emergenza per votare una bozza di risoluzione che chiede un immediato cessate il fuoco umanitario a Gaza.La situazione è ulteriormente aggravata dalla notizia che almeno 12 persone, tra cui sei bambini, sono state uccise in un bombardamento israeliano contro un edificio residenziale nel quartiere al-Zuhor di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, stanotte.Inoltre, emerge che Hamas e Israele potrebbero iniziare la prossima settimana colloqui su un nuovo accordo per lo scambio di prigionieri, come riportato ieri sera dall'emittente televisiva emiratina Al Arabiya, citando un funzionario palestinese. La situazione in Medio Oriente rimane fluida e soggetta a sviluppi rapidi.