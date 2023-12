Funghi, castagne e Provolone Valpadana DOP: sulle tavole d’autunno trionfano armonie cromatiche e gustative

L'autunno sa offrire prelibatezze dai sentori di terra che ben si accompagnano al gusto inconfondibile del Provolone Valpadana DOP. Funghi e castagne sono quei preziosi ingredienti, dall'affinità cromatica, che diventano, insieme al Provolone Valpadana DOP, nelle sue due declinazioni dolce e piccante, protagonisti di ricchi piatti autunnali. L'autunno sa offrire prelibatezze dai sentori di terra che ben si accompagnano al gusto inconfondibile del Provolone Valpadana DOP. Funghi e castagne sono quei preziosi ingredienti, dall'affinità cromatica, che diventano, insieme al Provolone Valpadana DOP, nelle sue due declinazioni dolce e piccante, protagonisti di ricchi piatti autunnali.





Ecco allora che da "Choose your taste, sweet or spicy, only for Europe", progetto voluto dal Consorzio Tutela Provolone Valpadana e co-finanziato dalla Commissione Europea, alcune proposte per godere dei seducenti sapori di bosco.

Si inizia con un antipasto leggero ma stuzzicante e facile da preparare in soli 15 minuti: Crostino di fughi shitake e Provolone Valpadana DOP dolce. Da servire su un ampio tagliere di legno, saprà compiacere anche i palati più esigenti.

Passando ai primi piatti, s'incontrano due ricette consistenti e dalle importanti note sensoriali. Tra i classici della tradizione gastronomica italiana, non può mancare il Risotto con finferli e Provolone Valpadana DOP piccante. È proprio la declinazione piccante del formaggio DOP a rendere audace questa prelibatezza: il segreto sta nel grattugiare e mantecare il risotto a fine cottura. Una volta impiattato, il risotto sarà decorato con riccioli di Provolone Valpadana DOP piccante.

Altra proposta gourmet che appaga tutti i sensi, vista compresa, sono gli Gnocchi di castagne su fonduta di Provolone Valpadana DOP dolce. L'effetto cromatico è garantito: il marrone degli gnocchi contrasta con il bianco candido della fonduta. La nota rustica delle castagne si sposa con la dolcezza del formaggio DOP per un piatto davvero irresistibile.

Se i due primi piatti incontrano le esigenze anche di chi è vegetariano, la seconda portata propone per gli amanti della carne lo Spezzatino di manzo con castagne e Provolone Valpadana DOP piccante, una ricetta che richiede una lunga preparazione ma che sa dare, senz'altro, una grande soddisfazione.

Funghi e castagne incontrano, dunque, la piacevolezza dolce e piccante dell'autentico Provolone Valpadana DOP per lasciare sul palato i sentori d'autunno.