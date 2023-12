Bombardamenti a Gaza e rinvio del voto Onu sulla tregua

Pesanti bombardamenti israeliani hanno colpito Gaza all'alba, particolarmente a Jabalia e Khan Yunis, provocando vittime tra i civili palestinesi, in gran parte bambini e donne. Nel frattempo, il voto al Consiglio di sicurezza dell'ONU su una risoluzione per una tregua a Gaza è stato rinviato a oggi. La bozza della risoluzione prevede "pause e corridoi umanitari urgenti ed estesi".Nel contesto della tensione, la Jihad islamica ha diffuso un video in cui due prigionieri implorano la loro liberazione. La situazione in Medio Oriente rimane critica con la comunità internazionale che cerca soluzioni per porre fine al conflitto.