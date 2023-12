Bari-Cosenza, ultima gara del 2023 al San Nicola

Ssc Bari fb





Una vittoria dei galletti su un avversario rognoso e capace di bloccare il capolista Parma fra le mura amiche del San Vito-Gigi Marulla nello scorso turno sarebbe il miglior regalo regalo di Natale sia per mister Pasquale Marino (il tecnico biancorosso ha ribadito la necessità dei 3 punti contro il Cosenza per allontanarsi dalla zona play out) che per la tifoseria biancorossa.





Quest'ultima, a tutt'oggi, resta scettica sull'obiettivo playoff in attesa degli interventi di riparazione della SSC Bari nel mercato di gennaio.

Dopo 11 mesi il Cosenza torna al San Nicola, dove farà visita al Bari nell'incontro in programma alle ore 16.15 di sabato 23 dicembre 2023, che sarà valido per la diciottesima giornata di Serie B. Era il 12 febbraio 2023, quando nella gara programmata alla stessa ora della data odierna, i biancorossi si imposero per 2-1. Un precedente che fa ben sperare e che aggiunge quella motivazione in più per sconfiggere i calabresi nell'ultima gara al San Nicola dell'anno solare 2023.