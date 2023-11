Pistoia, arrestato ventenne per spaccio di stupefacenti

PISTOIA - La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato, nella decorsa serata, un cittadino albanese di 20 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.In particolare, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Pistoia, nel corso di un servizio di Polizia Giudiziaria volto alla prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, hanno svolto approfondimenti nell’ambito di mirati servizi di osservazione nel centro storico pistoiese, a seguito del quale hanno notato all’interno di un’abitazione movimenti sospetti riconducibili ad un’attività di spaccio.L’abitazione è stata perquisita e all’esito dell’attività è stato rinvenuto: un bilancino elettronico di precisione perfettamente funzionante con evidenti tracce di sostanza in polvere di colore bianco; n. 9 involucri termosaldati di cellophane trasparente con all’interno della sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di 5 grammi; un sacchetto di plastica trasparente contenente circa 65 grammi di cocaina; 400 euro suddivise in banconote di piccolo taglio; sostanza “da taglio” e vario materiale per il confezionamento delle dosi di stupefacente. Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro.Al termine dell’attività il ragazzo è stato portato in Questura per la redazione degli atti di rito, al termine del quale il pubblico Ministero ha disposto l’accompagnamento in carcere tradotto presso la Casa Circondariale “Dogaia” di Prato in attesa dell’udienza di convalida.