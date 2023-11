Gaza: raid israeliano causa 26 morti e 23 feriti

Nella notte, un raid aereo israeliano su tre edifici civili a Khan Yunis, nel centro della striscia di Gaza, ha lasciato un tragico bilancio di 26 morti e 23 feriti gravi. Contestualmente, un attacco a un campo profughi in Cisgiordania ha provocato la morte di cinque persone.La presidente dell'UE Ursula von der Leyen è giunta in Egitto, dove si incontra con il presidente al-Sisi e visita i valichi con la Striscia di Gaza. Nel frattempo, l'offensiva anti-Hamas prosegue, con negoziati in corso per lo scambio tra ostaggi e prigionieri, con l'ipotesi di un primo rilascio di donne e bambini.Tuttavia, l'Unrwa ha denunciato che a Gaza è "missione impossibile", mentre emergono polemiche a Rafah, dove testimoni sostengono che il carburante e altri aiuti provenienti dall'Egitto non stanno raggiungendo Gaza. La situazione continua a destare preoccupazione e richiede urgenti sforzi diplomatici per una soluzione pacifica.