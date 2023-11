Gastronomia, eletto il miglior olio dei privati 2023

Prim'Olio Primovino organizzata dal Consorzio di Promozione Turistica della Versilia, nata da un'idea delle Cantine Angeli si conferma come una delle manifestazioni più amate del territorio. Tante le persone che hanno raggiunto nel fine settimana appena trascorso il centro storico di Camaiore per partecipare alle numerose iniziative organizzate per questa due giorni dedicata alle eccellenze del territorio. Prim'Olio Primovino organizzata dal Consorzio di Promozione Turistica della Versilia, nata da un'idea delle Cantine Angeli si conferma come una delle manifestazioni più amate del territorio. Tante le persone che hanno raggiunto nel fine settimana appena trascorso il centro storico di Camaiore per partecipare alle numerose iniziative organizzate per questa due giorni dedicata alle eccellenze del territorio.





Applausi e partecipazione per il Talk Show condotto dall'energica Sara Santucci che ha visto alternarsi tantissimi ospiti e panel di grande interesse. Frizzante Peperita che ha fatto sorridere e riflettere, a proprio agio l'ex nuotatore e volto noto Leonardo Tumiotto produttore di vino e olio e Luca Calvani conduttore televisivo che da qualche anno ha scelto Camaiore come luogo dove vivere.

Tante le iniziative proposte nella due giorni in cui a partire dalle 10 della mattina: dai corsi per la potatura degli olivi, alle visite al museo civico; dai giri in groppa agli asinelli dei Cavalieri delle Apuane alla mostra fotografica a cura di Leaf Creation; dalle escursioni archeologiche alle degustazioni.

"Anche quest'anno Prim'Olio primo vino si conferma come l'evento che meglio racconta il nostro ricco l'entroterra" ha dichiarato Carlo Alberto Carrai Presidente del Consorzio di promozione turistica della Versilia "centrali anche quest'anno la qualità del prodotto, la sostenibilità, rispetto del territorio, delle tradizioni, inclusione, convivialità, a cui si è aggiunta una finestra importante sulla permacultura. È stato bello vedere come i nostri ospiti si siano sentiti a casa e si siano integrati perfettamente con lo staff che ringrazio e con il pubblico attento e partecipe. Un ringraziamento aggiunge- a Camaiore e a tutti i cittadini che hanno partecipato alla sfida dell'olio nuovo, custodi della nostra tradizione e un applauso al vincitore".

A vincere il titolo e il premio di "Miglior Olio dei Privati2023" dedicato a Vittoriano Pierucci, fondatore del ristorante "La Dogana" di Capezzano Pianore e offerto dalla Banca di Credito Cooperativo della Lunigiana e della Lucchesia nella categoria "fruttato leggero" a Giovanni Forli e nella categoria "fruttato medio" Leonardo Poli mentre il vincitore assoluto della sesta edizione del concorso fotografico "L'uomo e la Montagna" è Daniele Zani di Brescia con la foto "Lost".